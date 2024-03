Fost consumator de droguri din Cluj explica cum a ajuns la dependenta. La liceu, unul dintre colegi vindea substante interzise

Un tanar de 23 de ani din Cluj-Napoca, fost consumator de droguri, care urmeaza in prezent un program de reabilitare, a povestit, luni, la Craiova, in cadrul Conferintei "Drogurile? Un pariu cu viata ta", ca daca ar fi stiut ca in urma consumului de droguri si a jocurilor de noroc suporta asemenea consecinte asa de mari, nu ar fi incercat niciodata, scrie agerpres.ro.Tanarul a relatat ca totul a inceput la varsta de 12 ani cu jocurile de noroc, ulterior a ajuns sa consume droguri vandute chiar ... citește toată știrea