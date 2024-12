Fost luptator in legiunea franceza si sustinator al lui Georgescu, saltat de mascati din trafic alaturi de alti apropiati. Mergeau la Bucuresti cu arme albe, macete, pistoale si materiale pirotehnice

Controversatul Horatiu Potra, fost luptator din Legiunea Franceza si liderul mercenarilor romani care lupta in Congo, si apropiati de-ai sai au fost opriti noaptea trecuta in trafic de catre politisti, potrivit G4Media.Gruparea Potra s-ar fi deplasat inspre Bucuresti cu obiecte interzise pentru a deranja ordinea si linistea publica. Horatiu Potra este audiat.In masinile in care se aflau Potra si apropiatii sai s-au gasit arme albe: macete, cutite si cozi de topor, dar si doua pistoale si ... citește toată știrea