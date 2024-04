Fost ministru al Sanatatii condamnat la Cluj cu 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita pe cand era director de spital

Fosta ministra a Sanatatii Sorina Pintea a fost condamnata de Tribunalul Cluj la mai bine de patru ani de la trimiterea in judecata la ani grei de inchisoare cu executare pentru luare de mita.Pintea a fost trimisa in judecata de catre procurorii anticoruptie din Cluj in februarie 2020. Anchetatorii au aratat ca pe vremea cand Pintea era manager al Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare ar fi primit mita pentru a acorda un contract de achizitie publica. "In ... citește toată știrea