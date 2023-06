Cociorva Andrei-Alexandru, din Botosani, fost membru al lotului national de informatica si student de top la UBB Cluj, a fost arestat in dosarul proxenetilor care exploatau femei. Seful gruparii era Vlad Obu, apropiat de-al fratilor Tate.Cociorva Andrei-Alexandru era convocat, in 2015, la lotul national de informatica, care s-a reunit la Ramnicu Valcea. Acesta era elev in clasa a XII la Colegiul National Mihai Eminescu. Ulterior, Cociorva Andrei-Alexandru a studiat la UBB Cluj, la Informatica ... citeste toata stirea