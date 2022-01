Fost politist din Cluj, editorial INCENDIAR, despre cazul fetitei care a murit accidentata de un politist in Bucuresti

Un fost politist din Cluj, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Cluj, a scris un editorial in care explica modul in care a fost ponegrita uniforma in urma accidentului din Bucuresti, soldat cu moartea unei fetite.Traian Morar, agent sef principal de politie, s-a pensionat in ianuarie 2020, iar inainte de Biroul de Presa a lucrat si pe preventie la IPJ Cluj."Ura, prostie, rea intentie si multe altele ...Am stat si am urmarit in aceste zile ce s-a scris si cum s-a ... citeste toata stirea