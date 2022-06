Fost primar din judetul Cluj, trimis in judecata de DNA. Inainte de alegeri a incheiat ilegal un contract de 17 milioane de lei

Fostul primar al comunei Margau, Petru Ungur, a fost trimis in judecata de DNA Cluj, fiind acuzat ca fix inainte de alegerile din 27 septembrie 2020, pe care le-a pierdut. Primarul a incheiat un contract de peste 17 milioane lei, din care comuna a si platit aproape 5 milioane fara sa fie macar emis ordinul de incepere a lucrarilor.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Petru ... citeste toata stirea