Fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor: centura Clujului si drumul expres A3 - Tureni, vazuta ca o sosea de ocolire a Turzii, nu vor avea licitatii de lucrari in acest an, ambele au ramas blocate in sertare

Centura Clujului si drumul expres A3 - Tureni, vazuta ca o sosea de ocolire a Turzii, nu vor avea licitatii de lucrari in acest an, acuza fostul secretar de stat USR din timpul mandatului lui Catalin Drula la conducerea Transporturilor, Horatiu Cosma: proiectele au fost toinute la sertar."Ambele proiecte ale Clujului au fost aprobate de Guvern in iunie, respectiv octombrie 2022, insa au ramas blocate in sertare. Din informatiile mele, guvernantii PSD-PNL nu au de gand sa porneasca licitatiile ... citeste toata stirea