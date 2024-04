Fostul cameraman al lui Boc face un nou bloc, in Marasti. Dispare un magazin cunoscut si apare un bloc cu mai multe etaje

Fostul cameraman al lui Emil Boc, in perioada in care acesta a fost premier, ridica un nou bloc in Cluj-Napoca, mai precis in cartierul Marasti. Intr-o perioada in care autorizatiile de constructie se emit greu si piata imobiliara este in declin, Ovidiu Moldovan, cunoscut sub numele de "Didu", se incumeta sa ceara autorizatie de constructie.Blocul lui "Didu" va fi ridicat pe un teren extrem de scump, de la intesectia strazilor Buftea si Scortarilor (unde acum este magazinul Oncos), unde metrul ... citește toată știrea