Fostul cinematograf Republica din centrul Clujului, care de mai bine de zece ani poarta numele cunoscutului actor clujean Florin Piersic, se transforma si in teatru

Fostul cinematograf Republica din centrul Clujului, care de mai bine de zece ani poarta numele cunoscutului actor clujean Florin Piersic, se transforma in teatru.Mai exact cinematograful va purta si numele de teatru pe frontispiciu, aceasta dupa ce in urma cu cateva zile actorul Florin Piersic a implinit 87 de ani. "Radef RomaniaFilm si conducerea Cinematografului Florin Piersic am hotarat cu ocazia acestei aniversari, sa pregatim o mica surpriza si sa adaugam titulatura "Teatru" pe ... citeste toata stirea