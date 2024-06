Fostul comandant al Bazei Aeriene din Campia Turzii, condamnat pentru abuz in serviciu! A zburat in misiuni militare fara licenta medicala valida

Joi, 27 iunie, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe comandorul Marius-Mihai Oatu, comandantul Bazei 71 Aeriana in perioada 2014-2021, la trei ani de inchisoare cu suspendarea executarii sub supraveghere pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata. Decizia instantei nu este definitiva.In acelasi dosar a fost inculpat si locotenent colonelul (r) Marius-Ioan Buiu, fostul medic-sef al Bazei 71 Aeriana Campia ... citește toată știrea