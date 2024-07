Fostul director al Agentiei pentru Protectia Mediului din Cluj Marian Proorocu vrea liber la vanatoarea de urs, "urgent trebuie sa se permita", supraincarcarea in Romania e "uriasa"

Fostul director al Agentiei pentru Protectia mediului din Cluj Marian Proorocu spune, in tragicul caz al tinerei de 19 ani ucisa de un urs in muntii Bucegi in urma cu cateva zile, ca in Romania e vorba de o "supraincarcare" cu ursi, "uriasa" - de zece ori mai mult fata de populatia optima."In Romania avem 6.5 milioane de ha de padure si aproximativ 6.000 de ursi , respectiv 60% din populatia totala de ursi din Europa", arata Proorocu pe Facebook. "Uniunea Europeana are 159 milioane ha padure ... citește toată știrea