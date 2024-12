Fostul judecator clujean Cristi Danilet il demoleaza pe Calin Georgescu: "Impostor mistico-legionar si un sarlatan!"

Fostul judecator clujean Cristi Danilet il critica in termeni duri pe Calin Georgescu, inaintea celui de-al doilea tur prezidential.El sustine ca "acest individ" are timp sa fuga in patria sa mama, mai exact in Rusia putinista, si sa lase romanii in pace."Individul inca are timp sa fuga in patria sa muma, Rusia putinista. De maine, tot aparatul birocratic judiciar va fi pe el. Acest individ nu va fi niciodata mai mult decat ceea ce este: un impostor si un sarlatan, ... citește toată știrea