Fostul judecator Cristi Danilet il trage de maneca pe IPS Teodosie: "Sa ne fereasca Cerul si Ratiunea sa ajungem ca alte state"

Fostul judecator Cristi Danilet si-a exprimat dezacordul fata de afirmatiile controversate facute de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, in legatura cu obligatia femeilor casatorite de a-si acoperi capul in permanenta.Cristi Danilet a asemanat atitudinea Arhiepiscopului Tomisului cu modul in care statele islamice le-au impus femeilor o vestimentatie care le acopera corpul in intregime."IPS Teodosie vrea ca femeile casatorite sa poarte batic pe cap, ca altfel e pacat.Eu zic sa ne fereasca ... citește toată știrea