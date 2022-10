Fostul manager al Spitalului Judetean Cluj, acuzat de ANI! A fost gasit in stare de incompatibilitate de agentie

Fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Petru Susca, a fost gasit in stare de incompatibilitate, potrivit unui comunicat emis de Agentia Nationala de Integritate (ANI).ANI a precizat ca fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Petru Susca, s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 28 noiembrie 2018 - 28 iunie 2020, intrucat a exercitat simultan cu functia de manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca si ... citeste toata stirea