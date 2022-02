Fostul manager al spitalului judetean din Cluj a obtinut castig de cauza la Tribunalul Cluj astazi, cand instanta a dispus reluarea concursului pe post.Tribunalul Cluj a anulat in parte rezultatul verificarilor dosarelor de inscriere pentru concursul de manager al spitalului judetean din Cluj, care a avut loc in 5 mai anul trecut. "Anuleaza -in parte rezultatul verificarii dosarelor de inscriere publicat de catre Comisia de Concurs la data de 5 mai 2021 in ceea ce il priveste pe reclamant, ... citeste toata stirea