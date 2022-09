Fostul ministru al Educatiei, Mircea Miclea: "Crestem inegalitatile dintre copii prin acest sistem de segregare a admiterii la invatamantul liceal"

Profesorul universitar doctor Mircea Miclea, fostul ministru al Educatiei, si-a exprimat opinia in legatura cu noile proiecte din legea educatiei, croite acum de actualul ministru al Educatiei. Intrebat care este scopul prevederii admiterii separate in colegiile nationale, Mircea Miclea a explicat ca "acest lucru va duce la o devalorizare a performantelor de invatare".Miclea: "Nu mai merita sa inveti din moment ce notele nu conteaza. Ce conteaza?"Intrebat ce parere are despre noile masuri ... citeste toata stirea