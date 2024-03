Fostul ministru al mediului Tanczos Barna: Putem sa consideram cazul Rosia Montana si exploatarea aurului in Romania bazata pe tehnologia cu cianuri caz inchis

Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a declarat, sambata, dupa anuntarea verdictului in cazul Rosia Montana, ca, in acest moment, exploatarea aurului in Romania pe baza tehnologiei cu cianuri se poate considera un caz inchis, legislatia in domeniu fiind extrem de complexa si greu de respectat, transmite Agerpres, citat de g4media.ro."Putem sa consideram cazul Rosia Montana si exploatarea aurului in Romania bazata pe tehnologia cu cianuri caz inchis. In Romania si in Europa cred ca astazi ... citește toată știrea