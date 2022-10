Fostul PR Managerul Electric Castle despre filmul romanesc: Sforaieli elitiste si cultura surprinsa in scene de 10 minute

Andi Vanca, fostul PR Managerul Electric Castle, a laudat ultimul film romanesc "Teambuilding" si a desfiintat cinematografia romaneasca "elitista si sforaitoare"."Teambuilding a spart la incasari si cum era previzibil toti cinefilii au inceput sa iasa din hibernare si sa ne explice cum e cultura, comedia si arta de privi nimicul.Poate ca daca lumea asta buna a filmului din Romania nu s-ar mai lua asa de in serios si n-ar mai incerca sa ne "educe" (whatever that means) pe noi plebii care nu ... citeste toata stirea