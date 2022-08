Fostul presedinte Ion Iliescu, trimis din nou in judecata de Parchetul General in Dosarul Revolutiei din 1989. Iliescu e acuzat de infractiuni contra umanitatii. Cum arata Revolutia de la Cluj in rechizitoriu

Parchetul General l-a trimis in judecata pe fostul presedinte Ion Iliescu in Dosarul Revolutiei din 1989, potrivit rechizitoriului facut public de procurori. Iliescu e acuzat de infractiuni contra umanitatii, la fel ca si Gelu Voican Voiculescu - fost vicepremier apropiat de Iliescu, si generalul Iosif Rus, fost comandant al Aviatiei Militare.Este a doua incercare a Parchetului General de a trimite in instanta Dosarul Revolutiei. Precedenta tentativa a fost invalidata de judecatori, care au ... citeste toata stirea