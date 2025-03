Fostul primar din Belis scapa de procesul pentru coruptie, a intervenit prescriptia, dupa 9 ani

Fostul primar din Belis Viorel Crainic a scapat de procesul de coruptie in care era anchetat, dupa ce vineri Judecatoria Huedin a constatat ca a intervenit prescriptia raspunderii penale. In dosar a fost inculpata si contabila Primariei, care a scapat si ea de majoritatea acuzatiilor, tot pe fondul prescrierii. A primit o condamnare cu inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pentru abuz in serviciu. Primaria Belis s-a constituit parte civila iar inculpatii au fost condamnati la plata a ... citește toată știrea