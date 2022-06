Fostul primar din Margau a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, de catre procurorii anticoruptie.DNA a anuntat azi ca l-a trimis in judecata pe fostul primar din Margau, Petru Ungur, pentru infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata.In rechizitoriul intocmit, procurorii au aratat ca in septembrie 2020 primarul ar fi incheiat in mod nelegal un contract de executie lucrari in valoare de ... citeste toata stirea