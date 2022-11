Fostul primar din Valea Ierii a incercat sa isi "stearga" condamnarea penala din cazier

Fostul primar din Valea Ierii, Duma Gabriel Alexandru, a incercat sa isi stearga condamnarea penala din cazier. El a deschis un proces la Curtea de Apel Cluj in care contesta condamnarea penala primita in urma cu doi ani, dar judecatorii i-au respins actiunea.Gabriel Alexandru Duma, a fost condamnat definitiv de catre Curtea de Apel Cluj, intr-un dosar in care a fost judecat pentru abuz in serviciu, in forma continuata. Pedeapsa primita: 2 ani si 8 ... citeste toata stirea