Bone Ferenc, fostul profesor universitar clujean care si-a omorat iubita si a transportat-o in portbagaj pana in Bihor, la Alesd, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare.Tribunalul Cluj a pronuntat sentinta in cazul crimei care soca Clujul, in special comunitatea maghiara, in primavara anului trecut, cand tanara Beata Molnar din Cluj-Nappca era gasita moarta pe un camp din Bihor, scrie clujust.ro.Potrivit anchetatorilor, aceasta a fost ucisa prin strangere de gat de catre iubitul ei, Bone ... citeste toata stirea