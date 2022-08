Fostul sef al Garzii de Mediu lauda organizatorii UNTOLD: Nu a ramas un muc de tigara pe jos, e curatenie. La doua zile dupa festival, Parcul Central din Cluj arata mai bine decat orice parc din Bucuresti

Octavian Berceanu, fost sef al Garzii de Mediu, lauda festivalul UNTOLD, recent incheiat, pentru modul in care a curatat Parcul Central si pentru investitiile pe care organizatorii festivalului le fac in reparatii.In plus, spune Berceanu, printr-o postare pe pagina personala de facebook, Parcul Central din Cluj-Napoca arata mult mai bine decat orice parc din Bucuresti, la doar doua zile dupa incheierea celui mai mare festival din Romania."Sutele de artisti si 400.000 de oameni adusi ... citeste toata stirea