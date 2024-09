Fostul sef al Inspectoratului pentru Controlul Rutier Cluj, trimis in judecata de DNA! E acuzat de 4 infractiuni diferite

Fostul sef al Inspectoratului pentru Controlul Rutier Cluj a fost trimis in judecata de procurorii DNA Cluj.Bogdan Durlea este acuzat, printre altele ca, desi avea atributii de control asupra firmelor de transporturi, el administra compania de transporturi a socrului sau. Pe de alta parte, este acuzat si ca ar fi luat mita doi miei pentru a numi in functie un sef de inspectorat judetean.Procurorii l-au trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de:folosire, in orice mod, direct sau ... citește toată știrea