Fostul sef al Politiei din Cluj, trimis in judecata de DNA alaturi de adjunct si seful Serviciului Rutier

Fostul sef al Inspectoratului Judetean de Politie din Cluj, Mihai Rus, nepotul fostului ministru de Interne Ioan Rus, a fost trimis in judecata de proucrorii anticoruptie, alaturi de alti colegi, inclusiv adjunctul.DNA Cluj a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Mihai Rus, pentru complicitate la abuz in serviciu si fals in declaratii. Adjunctul Ciprian Neag a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de omisiunea sesizarii. In cauza au mai fost trimisi in ... citește toată știrea