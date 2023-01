FOTO - A decedat barbatul lovit marti de o ambulanta, la Turda. "Drum lin taticul meu, acum esti un inger pazitor pentru toti"

Barbatul de 71 de ani in carucior electric care a fost lovit de o ambulanta in timp ce traversa strada regulamentar in municipiul Turda, a decedat. Accidentul s-a produs marti, 3 ianuarie, in jurul orei 11:50. Vestea trista a fost data chiar de fiica acestuia pe pagina sa de Facebook."Primele cercetari efectuate la locul accidentului au condus la stabilirea faptului ca o ambulanta SAJ, condusa dinspre municipiul Cluj-Napoca, fara a avea semnalele luminoase sau acustice in functiune, ar fi ... citeste toata stirea