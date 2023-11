Bradul de Craciun a ajuns in Piata Unirii din Cluj-Napoca. In acest an, bradul - de o inaltime de aproximativ 20 m - a fost donat de o familie din municipiu, de pe strada Bisericii Ortodoxe, arata Primaria.Organizatorii au instalat si portile de intrare in Targul de Craciun din centrul orasului, denumit anul acesta, "Planeta Craciun". Deja comunitatea maghiara din Cluj si UDMR au laudat instalatiile, aratand ca anul acesta va scrie mare denumirea in maghiara a targului de Craciun.Anul ... citeste toata stirea