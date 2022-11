FOTO. Accident GRAV in Piata Stefan cel Mare din Cluj-Napoca! Cantaretul Culita Sterp, implicat in accidentul rutier

ISU Cluj a intervenit in noaptea de miercuri spre joi la un accident rutier, care a avut loc in Piata Stefan cel Mare din Cluj-Napoca. Doua masini au fost implicate, potrivit pompierilor. De asemenea, cantaretul Culita Sterp a fost implicat in acest eveniment, soldat cu transportarea unui barbat la spital."In 17.11.2022, la ora 2:08, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier produs intre doua autoturisme, in Cluj-Napoca, la intersectia Piata Avram Iancu cu Bulevardul ... citeste toata stirea