FOTO. Accident grav langa Garbau! Un sofer beat a intrat cu masina intr-un parapet

Sambata seara, pompierii clujeni au intervenit la un grav accident rutier petrecut intre localitatile Vistea si Garbau. Din primele informatii, intr-un viraj la dreapta, un sofer ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, ulterior intrand in coliziune cu parapetele de pe marginea partii carosabile. Trei persoane s-au aflat in autoturismul avariat."Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe DJ 108C, intre ... citeste toata stirea