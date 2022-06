Pompierii clujeni au intervenit la un accident rutier petrecut pe centura Valcele-Apahida. In urma unui impact violent, un barbat a ajuns la spital."Apelul de urgenta a venit in jurul orei 6:50, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala si un echipaj SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme, insa nu au existat persoane incarcerate. Un barbat de aproximativ 40 de ani a fost transportat la spital. La o prima ... citeste toata stirea