FOTO - Accident grav pe raza judetului Alba, intre doi soferi clujeni: Masinile s-au facut praf in urma impactului frontal

Duminica, 18 decembrie, s-a produs un accident grav in zona localitatii Bistra, din Apuseni, in care doua autoturisme s-au facut praf. O clujeanca in varsta de 20 de ani, din Turda, a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, izbindu-se puternic de un autoturism condus tot de un clujean.La fata locului s-au deplasat de urgenta mai multe ambulante, fiind vorba de patru persoane ranite, din cele cinci care se aflau in autoturisme. In masina condusa de tanara, cea care a pierdut ... citeste toata stirea