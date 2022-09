Pompierii din Dej au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier grav petrecut in localitatea Catcau. O autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD s-au deplasat la fata locului, unde a gasit un autoturism iesit in afara partii carosabile."Inauntrul acestuia se afla un tanar de circa 20 de ani care prezenta traumatisme ... citeste toata stirea