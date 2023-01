Un accident rutier a avut loc marti, 3 ianuarie, in jurul orei 12:30, pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. In carambol au fost implicate trei autoturisme.O persoana implicata in accident a fost ranita si a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind evaluata de paramedicii echipajului SMURD. Victima este constienta si cooperanta, transmit autoritatile clujene.Revenim cu detalii. ... citeste toata stirea