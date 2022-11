FOTO. Accident in comuna Iara! O masina a iesit de pe carosabil si s-a izbit intr-un stalp

Un echipaj SMURD a intervenit sambata dupa amiaza la un accident rutier in comuna Iara, intre Buru si Surduc, pe DJ 107 M. Din primele informatii, o masina a iesit in afara partii carosabile si s-a izbit intr-un stalp."La evenimentul respectiv au fost trimise o autospeciala si un echipaj SMURD din cadrul Garzii de Interventie Baisoara. La fata locului a fost gasit un autoturism avariat, iar ocupantii erau iesiti din acesta.", anunta ISU Cluj.O femeie si un barbat, in varsta de aproximativ 60 ... citeste toata stirea