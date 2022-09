Politistii clujeni au intervenit miercuri seara la un accident rutier petrecut pe strada Dejului, din municipiul Gherla."Accidentul a fost sesizat in jurul orei 21.55, fiind implicate doua autoturisme parcate si alte doua aflate in miscare, conduse de doua femei, de 36 de ani, respectiv 19 ani, in directia ... citeste toata stirea