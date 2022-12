Un accident s-a produs luni, 5 decembrie, in Turda, la intersectia strazilor Poiana si Bucegi, pe fondul neacordarii de prioritate. In urma accidentului, o femeie de 49 de ani a fost dusa la spital."Accidentul s-a produs in jurul orei 18:10, la intersectia strazilor Bucegi si Poiana. Din primele cercetari rezulta faptul ca un conducator auto in varsta de 61 de ani, care circula spre ... citeste toata stirea