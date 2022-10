FOTO - Accident intre doua masini, in localitatea Nima, judetul Cluj. Un barbat a ramas incarcerat in urma coliziunii

Un accident rutier a avut loc, luni, 10 octombrie, in localitatea clujeana Nima. In urma accidentului, doua persoane au ajuns la spital."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit pentru descarcerarea unui barbat, ramas blocat intr-un autoturism implicat intr-un accident rutier petrecut pe raza localitatii Nima. Alerta a venit in jurul orei 12:50, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare si doua echipaje SAJ, unde au gasit doua autoturisme ... citeste toata stirea