FOTO - Accident intre Jucu si Gadalin: Un autoturism condus de o tanara de 20 de ani s-a rasturnat in afara carosabilului

Pompierii clujeni au fost detasati la un accident rutier care a avut loc joi, 1 decembrie, in jurul orei 16:00 intre localitatile Jucu si Gadalin.Din primele informatii, un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile. La fata locului salvatorii au gasit o victima de sex feminin, in varsta de 20 de ani, care a avut nevoie de asistenta medicala."Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitatile Jucu si Gadalin. Un ... citeste toata stirea