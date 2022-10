FOTO - Accident intre o masina si un tractor la iesirea din Huedin. Trei persoane, ranite in urma impactului

Trei persoane au fost ranite, vineri, 7 octombrie, in urma impactului dintre un tractor si un autoturism care a avut pe raza orasului Huedin.Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut la iesire din orasul Huedin spre Oradea.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 20:40, iar la fata locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul SAJ."Politistii intervin in aceste momente la un accident rutier ... citeste toata stirea