Un accident rutier a avut loc sambata, dupa-amiaza, langa Parcul Central din Cluj-Napoca. Din primele date, o femeie a fost ranita in urma impactului violent."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Cardinal Iuliu Hossu. Din primele informatii, in accident au fost implicate un autoturism si o motocicleta, iar o femeie primeste ingrijiri medicale.La fata locului s-au deplasat motocicleta SMURD, doua ... citeste toata stirea