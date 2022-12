FOTO. Accident pe DN1C! Un sofer teribilist a facut o depasire periculoasa si s-a infipt cu masina intr-un cap de pod

Accident grav pe DN1C, in localitatea Urisor! Un sofer a ajuns cu masina intr-un cap de pod, dupa ce a patruns pe contrasens. In urma impactului violent, doi barbati au avut nevoie de ingrijiri medicale, intre care si soferul care a provocat accidentul."La data de 16 decembrie a.c. in jurul orei 21.10, politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 C, in localitatea Urisor. Din primele informatii, un ... citeste toata stirea