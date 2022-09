Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut la intrare in comuna Poieni, dinspre Huedin."Apelul de urgenta a venit in jurul orei 8:50, iar la misiune a participat o autospeciala. Cand pompierii au ajuns la fata locului, acestia au gasit un autoturism avariat. De asemenea, echipajele noastre au constatat faptul ca la compartimentul motor a izbucnit un incendiu. Astfel, ... citeste toata stirea