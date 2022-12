FOTO - Accident rutier in Dej: O femeie, transportata la spital, dupa ce a fost descarcerata de salvatorii clujeni

Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut marti, 6 decembrie, pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Dej. Ajunsi la fata locului, salvatorii au gasit un autoturism rasturnat in afara partii carosabilului in interiorul caruia se afla o femeie incarcerata."Printr-un apel efectuat la 112 in jurul orei 9:30, fortele noastre au fost instiintate despre faptul ca un autoturism este rasturnat. Ajunsi la fata locului, salvatorii au ... citeste toata stirea