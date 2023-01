Luni, 2 ianuarie, a avut loc un accident rutier in municipiul Dej. In urma impactului, trei autoturisme au fost avariate, iar o tanara a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportata ulterior la spital."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din Dej. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 19:19, iar la fata locului s-a deplasat o ... citeste toata stirea