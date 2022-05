Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier pe DN 1C, in localitatea Livada. Sapte persoane au ajuns la spital, in urma coliziunii violente."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut in localitatea Livada. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 7:50, iar la fata locului s-a deplasat o ... citeste toata stirea