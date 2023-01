Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in aceasta dimineata la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Rugasesti, comuna Caseiu.Au fost dislocate la fata locului doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si doua echipaje SAJ, unde au gasit un baiat, in varsta de aproximativ 10 ani, si o femeie, in varsta de aproximativ 35 de ani, in stare de inconstienta. ... citeste toata stirea