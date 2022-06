FOTO. Accident teribil in judetul Cluj. Patru persoane, transportate de urgenta la spital

In aceasta dimineata, un accident rutier s-a produs in jurul orei 06:50, la iesirea din localitatea Stolna, pe DJ107M. In urma impactului violent, patru persoane au ajuns la spital."Conducatorul in varsta de 53 de ani al unui autoturism, care se deplasa din directia Cluj-Napoca inspre Savadisla a intrat in coliziune cu autoturismul care il preceda, iar in urma impactului cel din urma a fost proiectat in afara partii carosabile. Autoturismul condus de barbatul de 53 de ani a intrat ulterior in ... citeste toata stirea