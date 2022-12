FOTO. Accident tragic in Cluj! Un barbat si-a pierdut viata, o alta victima transportata de urgenta la spital

Tragediile se tin lant in judetul Cluj! In prag de Craciun, un barbat si-a pierdut viata in urma unui accident rutier produs in localitatea Bunesti. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut intre localitatile Nima si Bunesti. La fata locului sau deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul SAJ.Ajunse la locul interventiei, echipajele operative au gasit ... citeste toata stirea