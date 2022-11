FOTO - Actiune de salvare pe traseul Piatra lui Lucaci. Salvamontistii au avut parte de o interventie complexa

Operatiune complexa in muntii Clujului, unde salvamontistii au avut parte de o interventie de salvare a unei femei care a alunecat si a cazut, lovindu-se la cap si la picioare.Slavamontistii de la Baza Belis impreuna cu voluntarii din zona Tranita au finalizat cu succes, in weekend-ul care a trecut, o operatiune complexa de salvare a unei persoane care a cazut pe traseul Piatra lui Lucaci, in zona Grotei Ciorii, aproape de malul lacului Tarnita.Victima, o femeie de 39 de ani, ... citeste toata stirea